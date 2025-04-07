Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı İçin Unutulmaz Fotoğraf Sergisi Açıldı

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkileyici bir fotoğraf sergisi açıldı. Bu anlamlı etkinlik, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Serginin açılışına İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Arıkan, Adana genelinde polis teşkilatının tanıtımıyla ilgili farklı çalışmalar gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

Açıklamasında, “Türk Polis Teşkilatının yıl dönümü bütün Türkiye'ye hayırlı olsun. Burada arkadaşlarımızla birlikte yapacağımız etkinliklerin startını verdik” diyen Arıkan, sergide yer alan fotoğrafların özel ve dikkatle hazırlandığını belirtti. “Arkadaşlarımızın gerçekten çok özel ve titizlikle çalışmaları sonucunda oluşturulan bir sergi oldu. Herkesin emeğine sağlık” diye ekledi.

Sergi süresince, polis ekipleri vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıttı. Bir hafta boyunca Adanalıların beğenisine sunulacak olan sergi, katılımcılara önemli anlar ve anılar yaşatacak.

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.