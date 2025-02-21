Adana'da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı Anma Etkinliği Düzenlendi

Adana'da Çukurova Girit Mübadilleri Derneği, 102. yıl anma etkinliği düzenleyerek geçmişi yad etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:27
Adana'da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı Anma Etkinliği Düzenlendi

Adana'da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı Anma Etkinliği

Adana'da, Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Çukurova Girit Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde "Girit'ten Anavatana 102 yıllık Yolculuk, Döşeme Mahallesi'nde Yaşam" temalı program gerçekleştirildi.

Etkinlikteki Konuşmalar ve Amaçlar

Dernek Başkanı Selma Kırançeşme, atalarının 19. yüzyıldaki savaşlar ve göçlerle birlikte, 30 Ocak 1923'te imzalanan batılı ve tarihi sözleşmeyle Girit'ten Türkiye'ye geldiklerini anlattı. Kırançeşme, kültürlerini yaşatmak ve sonraki kuşaklara aktarmak amacıyla Türkiye'de örgütlenme çabalarına girişerek Giritliler Federasyonu'nu kurduklarını belirtti.

Kırançeşme, "Misyonumuz kültürümüzü tanıtmak, göç yollarında parçalanan aileleri bir araya getirmek ve bu amaçlarla bir araştırma merkezi kurmak. Mübadil çocukları ve torunları olarak savaş yerine barışa, birlikte yaşamaya inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, savaşlarda ve göç yollarında hayata gözlerini yumanları saygı ile andıklarını ekledi.

Halk Dansları ve Sergi

Etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun Girit yöresi halk oyunlarını sergilemesiyle devam etti. Programda, Adana'ya mübadele ile gelenlerin yerleşim süreci ve ilk olarak yerleştiği Döşeme Mahallesi'ndeki yaşam ayrıntılı olarak ele alındı. Diyetisyen Özgen Arı, Girit yemekleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ayrıca, mübadele sırasında ve sonrasında kişilere ait günlük hayat karelerinin sergilendiği bir fotoğraf sergisi ile mübadillere ait eşyaların sergilendiği bölüm de ziyaretçilere açık oldu. Bu sergi, ziyaretçilerin yarın da gezebileceği bir fırsat sunuyor.

Adana'da, Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. yılı dolayısıyla anma programı...

Adana'da, Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Çukurova Girit Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde "Girit'ten Anavatana 102 yıllık Yolculuk, Döşeme Mahallesi'nde Yaşam" başlıklı düzenlenen etkinlikte, mübadele sırasında ve sonrasında kişi ve günlük hayattan karelerin yer aldığı fotoğraflar ile mübadillere ait eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Adana'da, Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. yılı dolayısıyla anma programı...

Adana'da, Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Çukurova Girit Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde "Girit'ten Anavatana 102 yıllık Yolculuk, Döşeme Mahallesi'nde Yaşam" başlıklı düzenlenen etkinlikte, mübadele sırasında ve sonrasında kişi ve günlük hayattan karelerin yer aldığı fotoğraflar ile mübadillere ait eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

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