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Adana'da Türkiye Sohbetleri Toplantısı: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Adana'da düzenlenen Türkiye Sohbetleri toplantısında 'Terörsüz Türkiye' mesajı öne çıktı. Vali Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman katıldı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:21
Adana'da Türkiye Sohbetleri Toplantısı: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Adana'da "Türkiye Sohbetleri" Toplantısı Gerçekleşti

Adana'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında düzenlenen "Türkiye Sohbetleri" toplantısı, önemli mesajlar verdi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman katıldı.

Vali Köşger: "Ortak Aklın İfadesi"

Toplantıda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, "Türkiye Sohbetleri"nin yalnızca bir etkinlik değil, toplumsal vicdanın ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının güçlü bir ifadesi olduğunu belirtti. Vali Köşger, bu toplantıların sorunları tespit etmekten öte, çözümler üreterek toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçladığını vurguladı.

Köşger, Adana'nın geçmişin köklü mirasını geleceğe taşırken, değişimi ve kalkınmayı aynı potada eriten bir merkez olduğunu ifade etti. "Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir sanayi altyapısı ve sürdürülebilir üretim, stratejik yatırımlar belirleyici olacaktır. Adana, tüm bu alanlarda potansiyelini gerçeğe dönüştürmeye kararlıdır" dedi.

Yayman: "21. Asır Türkiye'nin Yüzyılı Olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise konuşmasında, 21. asrın Türkiye'nin yüzyılı olacağını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. "Meselemiz, Türkiye'mizin, Türkiye Yüzyılı'nda demokrasinin kapasitesini yükseltmek ve sorun çözme yeteneğini artırmaktır" dedi.

Yayman, PKK terör örgütünün silah bırakma kararıyla yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Bu sessiz devrimi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Geçmişte düşüncelerimizin farklı olabileceğini söylemiştik; ancak artık fikir ayrılıklarını bir kenara bırakmak zorundayız" diyerek, sorunları çözüme kavuşturmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı ile Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan gibi önemli isimler de katıldı. Basına kapalı süren oturuma, milletvekilleri, vali yardımcıları, askeri ve mülki erkan, iş insanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri iştirak etti.

Adana'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri"...

Adana'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

Adana'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri"...

Adana'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

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