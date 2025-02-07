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Adana'da Tutar Apartmanı Davasında Duruşmaya Devam Edildi

Adana'daki Tutar Apartmanı davasında sanıklar, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:10
Adana'da Tutar Apartmanı Davasında Duruşmaya Devam Edildi

Adana'da Depremde Yıkılan Tutar Apartmanı Davasında Gelişmeler

Adana'da, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonucunda yıkılan ve 63 kişinin hayatını kaybetmesine, 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun duruşmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar arasında bulunan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile bina zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanıyor.

Duruşma Detayları

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İlk olarak kimliği açıklanan müşteki C.Ö, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Bu sitede 23 yıl yaşadım. Depremde eşim ve oğlumu kaybettim. Binanın tadilat çalışmaları sırasında gürültü oldukça fazlaydı ve apartman sakinleri olarak bu duruma itiraz ettik," şeklinde konuştu.

Sanıkların Savunmaları

Eski daire sahibi sanık O.B., dava dosyasındaki bilirkişi raporunun özensiz hazırlandığını belirterek, yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Diğer sanık B.B. ise, binanın tadilat işlerinin dışında olduğunu öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu teknik uygulama sorumlusu Akkaya da binayı inşa eden kooperatifin üyesi olmadığını savunarak, yıkımda herhangi bir kusurunun bulunmadığını iddia etti. "Bina 1975 yılı deprem yönetmeliğine uygundur," dedi.

Mahkeme Kararı

Duruşmada müştekilerin avukatları, sanıklar hakkında ek savunma alınmasını ve cezalandırılmalarını talep etti. Cumhuriyet savcısı da sanıkların mevcut hallerinin devam ettirilmesi yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu talebinin reddine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hatırlanacağı üzere, Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun teknik uygulama sorumlusuna yönelik tutuklama kararı, 16 Şubat 2023 tarihinde çıkarılmış ve yapılan incelemelerde apartmanın deprem dayanıklılığını yitirdiği tespit edilmiştir.

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