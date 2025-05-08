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Adana'da Ukraynalılar Zafer Günü’nde Savaşa Kurban Gidenleri Andı

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Zafer Günü etkinliğiyle İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:37
Adana'da Ukraynalılar Zafer Günü’nde Savaşa Kurban Gidenleri Andı

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, "Zafer Günü" dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgisinin 80'inci yıl dönümünde bir araya geldi.

Etkinlik, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı ile Ukrayna milli marşının okunmasıyla başladı. Katılımcılar, etkinlik sırasında Ukrayna bayrağını gururla açarak duygusal anlar yaşadı.

Dernek Başkanı İrem Tarı, konuşmasında İkinci Dünya Savaşı'nda 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Ukrayna adına bugünün derin bir anlamı var. Şu an savaş yeniden topraklarımızda. Özgürlük, barış ve yaşamak için mücadelemiz devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, katılımcılar savaşlarda yaşamını yitiren Ukraynalıları onurlandırmak amacıyla giysilerine taktıkları gelinciklerle anma törenini tamamladılar.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, "Zafer Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi. Adana-Ukrayna Dostluk...

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, "Zafer Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi. Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Katılımcılar, savaşlarda yaşamını yitiren Ukraynalıları giysilerine taktıkları gelinciklerle andı.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, "Zafer Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi. Adana-Ukrayna Dostluk...

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, "Zafer Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi. Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Katılımcılar, savaşlarda yaşamını yitiren Ukraynalıları giysilerine taktıkları gelinciklerle andı.

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Adana'da Ukraynalılar Zafer Günü’nde Savaşa Kurban Gidenleri Andı

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