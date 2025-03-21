Adana'da Uyuşturucu Bulunan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu bulunduktan sonra yargılanan Tolga D.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:18
Adana'da Uyuşturucu Bulunan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Tolga D., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası ile cezalandırıldı.

Duruşma Detayları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 14 Eylül 2024 tarihinde polis ekipleri tarafından sanığın Türkocağı Mahallesi'ndeki evinin tuvaletinde yapılan aramada, çöp kutusundaki poşet içinde 6 gram kokain bulunduğunu belirtti. Ayrıca, adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade etti.

Savcı, Tolga D.'nin benzer suçlardan geçmişinin bulunduğuna dikkat çekerek, onu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması

Sanık Tolga D., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, Tolga D.'ye uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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