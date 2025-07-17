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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 130 Şüpheli Yakalandı

Adana merkezli Narkokapan-Adana 2 operasyonunda 130 şüpheli uyuşturucu ticaretinden yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 10:14
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 130 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Narkokapan-Adana 2 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirilen Narkokapan-Adana 2 operasyonu kapsamında 130 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, özellikle gençlere yönelik tehdit oluşturan ve mahalle aralarında uyuşturucu satan "torbacı" olarak bilinen kişilerin takibe alındığını belirtti.

Operasyona İlişkin Detaylar

Bu operasyon, Adana merkezli olmak üzere toplamda 6 ilde gerçekleştirildi ve operasyonların devam etmekte olduğuna dikkat çekildi. Yerlikaya, operasyonun hazırlanmasının tam 3 ay sürdüğünü ve bu süre zarfında Adana'nın suç haritasının yeniden gözden geçirildiğini ifade etti.

"Sokak sokak tarama yaptık. Şüphelileri hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izledik," diyen Yerlikaya, suç teşkil eden tüm faaliyetlerin delillendirildiğini vurguladı.

2 bin 10 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA) ve 16 narkotik dedektör köpeği ile gerçekleştirilen operasyonlar İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'yi de kapsadı. Operasyon sonucunda 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Önceki Operasyonlar

Geçen yıl 3 Haziran'da gerçekleştirilen ilk Narkokapan-Adana operasyonunda ise 12 ayrı uyuşturucu organize suç örgütü çökertilmiş ve 335 şüpheli yakalanmıştı. Bu kişilerden 302'si tutuklanmıştı.

Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 130...

Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 130 şüpheliden işlemleri tamamlanan 41'i adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 130...

Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 130 şüpheliden işlemleri tamamlanan 41'i adliyeye sevk edildi.

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