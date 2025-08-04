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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 10:04
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonu, şehrin güvenliği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği ”torbacı” operasyonunda, toplamda 28,61 gram esrar, 125 uyuşturucu hap, 509 sentetik ecza, 24 kök Hint keneviri, 635,9 gram sentetik uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında arama yapılan bir evde, uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kurulduğu tespit edildi.

Operasyonda yakalanan 2'si kadın toplam 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Adana'da uyuşturucu faaliyetlerine karşı sürdürülen mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor ve yerel halkın güvenliğini artırma çabalarını destekliyor.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı....

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda, 28,61 gram esrar, 125 uyuşturucu hap, 509 sentetik ecza, 24 kök Hint keneviri ile 635,9 gram sentetik uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı....

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda, 28,61 gram esrar, 125 uyuşturucu hap, 509 sentetik ecza, 24 kök Hint keneviri ile 635,9 gram sentetik uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

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