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Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanık B.A., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:55
Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçuna Ağır Ceza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satışı yaparken yakalanan B.A. adlı sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşma Ayrıntıları

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık B.A. cezaevinden Sesi ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da mahkeme salonundaydı.

Cumhuriyet savcısı, 8 Ekim 2024 tarihinde Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinde sentetik uyuşturucu ile yakalanan B.A.'nın, benzer suçlardan sabıka kaydı bulunduğunu belirtti. Savcı, yapılan aramalarda evde bulunan bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas teraziyle birlikte sanığın üzerinden ele geçirilen 16,51 gram uyuşturucu maddesinin mahkeme sürecindeki delil niteliğini vurguladı.

Mahkemenin Kararının Ardından

B.A., kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve tahliye ile beraat talebinde bulundu. Ancak dinleyen mahkeme heyeti, sanığın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçunu işlediğine hükmederek 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devam etmesine de hükmedildi.

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