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Adana'da Uyuşturucu Satıcıları Suçüstü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:07
Adana'da Uyuşturucu Satıcıları Suçüstü Yakalandı

Adana'da İki Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Adana'da, Uyuşturucu Satarken Suçüstü Yakalanan 2 Şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Suçüstü Yakalama ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Polis, mahalle arasında uyuşturucu satışını gerçekleştiren Murat Ö. (54) ve Ethem A. (38) isimli şüphelileri suçüstü yakalamayı başardı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin yanında bulunan süpürge sapının içine gizlenmiş 17,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yanında bulunan...

Adana'da, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yanında bulunan süpürge sapının içine gizlenmiş 17,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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