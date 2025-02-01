Adana'da Uyuşturucu Satıcıları Suçüstü Yakalandı

Adana'da İki Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Adana'da, Uyuşturucu Satarken Suçüstü Yakalanan 2 Şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Suçüstü Yakalama ve Ele Geçirilen Uyuşturucu
Polis, mahalle arasında uyuşturucu satışını gerçekleştiren Murat Ö. (54) ve Ethem A. (38) isimli şüphelileri suçüstü yakalamayı başardı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin yanında bulunan süpürge sapının içine gizlenmiş 17,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adli Süreç
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana'da, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yanında bulunan süpürge sapının içine gizlenmiş 17,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.