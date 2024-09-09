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Adana'da Uyuşturucu Satışı Davası

Adana'nın Seyhan ilçesinde üç sanık, iş yerinde uyuşturucu satışı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:38
Adana'da Uyuşturucu Satışı Davası

Adana'da Uyuşturucu İddiasıyla Dava Açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, iş yerlerinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan üç sanık hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Operasyon Detayları

3 Temmuz'da tutuklanan sanıklar C.E, Ö.K. ve R.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Sümer Mahallesi'nde bulunan R.A.'ya ait iş yerinde yapılan operasyonda, sanıkların uyuşturucu maddeleri otomobille gelen iki kişiye satarken yakalandığına yer verildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan üst aramalarda sanıkların üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen paralar ve iş yerinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemeleri bulundu.

Yargılama Süreci

İddianamede, sanıkların kişisel kullanım dozunu aşan miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları ve kimliklerini gizlemek için kod isimler kullandıkları da belirtildi. C.E, Ö.K. ve R.A'nın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanıkların Yargılanması Devam Ediyor

Suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam edecekler.

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