Adana'da Uyuşturucu Tacirine 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Tacirine Ağır Ceza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan Y.Ö. isimli sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Duruşma Detayları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuklu sanık Y.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Olayın Gelişimi

Cumhuriyet savcısı, sanığın 6 Mart 2024'te Şakirpaşa Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulduğunu ve kazağının göbek kısmında gizlenmiş olarak 7 şeffaf poşet içinde toplam 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, sanığın cep telefonunda yapılan incelemelerde uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı yazışmaların da bulunduğu bilgisi üzerine, Y.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde mütalaada bulundu.

Sanığın Savunması

Sanık Y.Ö., suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda karar vererek, sanığı 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.