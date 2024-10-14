Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası: 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da Uyuşturucu Ticareti İddiası

Adana'nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan M.Ş. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklama ve Soruşturma Süreci

Daha önce Denizli Mahallesi'nde, 17 Ağustos'ta uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.Ş. için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yakalama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianameye göre, sanık otomobilinde beklerken, yanına gelen kişilere sentetik uyuşturucu sattığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sırasında toplamda 2 bin 615 lira, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Suçlamaları Reddetti

İddianamede, sanığın uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için bir kod adı kullandığı belirtildi. M.Ş., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanma sürecine girecek. Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden sanığın duruşması önümüzdeki günlerde başlayacak.