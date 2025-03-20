Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişiye 22 Yıl Hapis Cezası İstemi

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası Başladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan C.Y. ve U.G. hakkında ciddi bir dava süreci başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamesi, sanıkların 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle mahkemeye sunuldu.

Olayın Ayrıntıları

Özgürlükleri elinden alınan iki sanık, 27 Ocak tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonla Kuruköprü Mahallesi'nde yakalandı. İddianamede, sanıkların 30,46 gram sentetik uyuşturucuyu çikolata kutusu içerisinde gizleyerek iki kişiye satmaya çalıştıkları ifade ediliyor.

Ayrıca, iş yerinde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri bulundu. İddianamede, C.Y. ve U.G.'nin uyuşturucu ticareti amacıyla bulundurdukları, telefon yazışmalarında şifreli ifadeler kullandıkları ve deşifre olmamak için kod adları tercih ettikleri yer almakta.

İki sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Bu dava, Adana'daki uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.