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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da şırdan tezgahında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa toplamda 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:08
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçuna Cezai İşlem

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, şırdan tezgahında sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık C.S.'ye 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası verildi.

Mahkeme Süreci

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanık C.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Olayın Gelişimi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 15 Ocak tarihinde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan sanığın, Atakent Mahallesi’ndeki şırdan tezgahında gizlediği uyuşturucu maddeleri S.Z.'ye satarken tespit edildiğini ifade etti. Yapılan aramada tezgahın alt kısmında 21 pakette 99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sanığın Savunması

Sanık C.S. savunmasında suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanığı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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