DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,39 0,18%
ALTIN
2.923,66 -0,17%
BITCOIN
2.251.638,47 0,31%

Adana'da Yankesicilik Olayı: İki Cep Telefonu Çalındı

Adana'da otobüs bekleyen iki kişinin cep telefonları yankesicilik ile çalındı ve zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:11
Adana'da Yankesicilik Olayı: İki Cep Telefonu Çalındı

Adana'da Otobüs Duraklarında Yankesicilik Olayı

Adana'da otobüs duraklarında bekleyen iki kişinin cep telefonlarını çalarak kayıplara karışan zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, bir kadın hastaneye muayene sonrası evine dönerken Mithat Özsan Bulvarı'ndaki durakta otobüs bekleyerek yolculuğa çıkmayı planlıyordu. Ancak, kadının çantasından cep telefonunun çalındığını fark etmesi üzerine bu durum paniğe neden oldu.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İhbar üzerine, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri incelemelere başladı. Otobüsün güvenlik kamera kayıtlarından şüpheli tespit edildi.

Zanlı Yakalandı

Zanlı, Kadri Ö, polisin ikametine düzenlediği bir baskınla yakalandı. Yapılan incelemelerde, Kadri Ö'nün daha önce benzer bir yankesicilik olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı Kadri Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayın detayları ve şüphelinin diğer suçları araştırılmaya devam ediyor.

Otobüsün güvenlik kamerasındaki görüntüler, Kadri Ö'nün Nurcan D'nin yanında bekleyip hızlıca uzaklaşarak hırsızlığı gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesaj: Terörle Müzakere Yok
3
İsrail'in Hava Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti
4
Çanakkale'de 79 Düzensiz Göçmen ve 2 İnsan Kaçakçısı Yakalandı
5
Siyonizm Karşıtı Aktivist Eitan Bronstein Aparicio'nun Mesajı: 'Filistin Özgürleşince Geri Döneceğiz'
6
Kök Hücre Nakli: Türk Çocuk Yunan Bağışçısıyla Atina'da Buluştu

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...