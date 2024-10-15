Adana'da Yankesicilik Olayı: İki Cep Telefonu Çalındı

Adana'da Otobüs Duraklarında Yankesicilik Olayı

Adana'da otobüs duraklarında bekleyen iki kişinin cep telefonlarını çalarak kayıplara karışan zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, bir kadın hastaneye muayene sonrası evine dönerken Mithat Özsan Bulvarı'ndaki durakta otobüs bekleyerek yolculuğa çıkmayı planlıyordu. Ancak, kadının çantasından cep telefonunun çalındığını fark etmesi üzerine bu durum paniğe neden oldu.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İhbar üzerine, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri incelemelere başladı. Otobüsün güvenlik kamera kayıtlarından şüpheli tespit edildi.

Zanlı Yakalandı

Zanlı, Kadri Ö, polisin ikametine düzenlediği bir baskınla yakalandı. Yapılan incelemelerde, Kadri Ö'nün daha önce benzer bir yankesicilik olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı Kadri Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayın detayları ve şüphelinin diğer suçları araştırılmaya devam ediyor.

Otobüsün güvenlik kamerasındaki görüntüler, Kadri Ö'nün Nurcan D'nin yanında bekleyip hızlıca uzaklaşarak hırsızlığı gerçekleştirdiğini ortaya koydu.