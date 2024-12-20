Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Gözaltı

Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin organize ettiği operasyonda, toplamda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Ekipler, yasa dışı bahis oynatanları belirlemek ve yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 32 zanlının kimlikleri tespit edildi. Bu doğrultuda, Adana merkezli olarak, Ankara, Antalya ve Konya illerinde çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Deliller

Operasyon sırasında, şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. Bu önemli deliller, operasyonun kapsamını ve yasa dışı faaliyetlerin boyutunu gözler önüne seriyor.