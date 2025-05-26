DOLAR
38,96 0,36%
EURO
44,35 0,14%
ALTIN
4.166,3 0,84%
BITCOIN
4.272.041,66 -1,89%

Adana'da Yasadışı Tıbbi Müdahale Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında

Adana'da yasa dışı tıbbi müdahale yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı, operasyonda çok sayıda tıbbi ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:11
Adana'da Yasadışı Tıbbi Müdahale Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında

Adana'da Yasadışı Tıbbi Müdahale Romanı

Adana'da, bazı bireylere yasa dışı tıbbi müdahalelerde bulunduğu öne sürülen bir zanlı gözaltına alındı. Şehirdeki Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tıbbi müdahale iddialarını araştırmak amacıyla bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Operasyona İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri de katıldı. Yapılan incelemelerde, 406 adet tıbbi cihaz, 238 ilaç ve 65 kozmetik ürün ele geçirildi. Bu müdahale, sağlık alanındaki yasadışı faaliyetlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Gözaltına alınan zanlı hakkında, kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma suçundan adli işlemler başlatıldı. Bu gelişme, yasadışı sağlık uygulamalarına karşı sağlığın korunması için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana'da bazı kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı....

Adana'da bazı kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Adreste 406 tıbbi cihaz, 238 ilaç ve 65 kozmetik ürün ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı
2
2025 Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Sistemi Tanıtıldı
3
Dünyanın İlk Tank Dizisi 'Siyah Sancak' Tabii'de Yayında!
4
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Yapımcı Mustafa Uslu: 'Bi Umut' Vizyona Girmeden Dijitalde Yayınlanmamalı
6
Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
7
İzmir'de Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Başladı

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!