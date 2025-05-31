DOLAR
39,16 0,36%
EURO
44,47 0,03%
ALTIN
4.152,82 -0,05%
BITCOIN
4.088.864,51 0,22%

Adana'da Yastık İmalathanesinde Yangın: 2 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir yastık imalathanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:11
Adana'da Yastık İmalathanesinde Yangın: 2 Yaralı

Adana'da Yastık İmalathanesi Yangınında İki Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki bir yastık imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Yangın sırasında, panikleyen iki kişi binanın 2'inci katından pencereden atlayarak yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile yangın söndürülürken, imalathanede belirli ölçüde hasar meydana geldi.

Yangın sırasında yaralı kişilere müdahale eden Ersel Özkaya, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanları gördüğü için olay yerine geldiğini belirtti. Özkaya, yangın sırasında iki işçinin pencerede asılı kaldığını ve daha sonra atladıklarını ifade etti. Yaralılar için kendi atletini kullanarak tampon yapmaya çalıştığını da ekledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yastık imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yastık imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yastık imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yastık imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
2
Kocaeli'de Uçurtma Etkinliği ile Gazze'ye Destek
3
8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda 35 Eser Sergilendi
4
Sudan'ın Yeni Başbakanı Kamil İdris Göreve Başladı
5
3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Aile Psikolojisi Üzerine Önemli Tartışmalar
6
Ankara'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
7
Manisa'da Oto Yıkamacıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!