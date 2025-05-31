Adana'da Yastık İmalathanesinde Yangın: 2 Yaralı

Adana'da Yastık İmalathanesi Yangınında İki Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki bir yastık imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Yangın sırasında, panikleyen iki kişi binanın 2'inci katından pencereden atlayarak yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile yangın söndürülürken, imalathanede belirli ölçüde hasar meydana geldi.

Yangın sırasında yaralı kişilere müdahale eden Ersel Özkaya, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanları gördüğü için olay yerine geldiğini belirtti. Özkaya, yangın sırasında iki işçinin pencerede asılı kaldığını ve daha sonra atladıklarını ifade etti. Yaralılar için kendi atletini kullanarak tampon yapmaya çalıştığını da ekledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yastık imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yastık imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.