Adana'da Yaya Geçidinde Anne ve Oğluna İki Araç Çarptı

Adana'da Yaya Geçidinde Korkunç Kaza

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan bir anne ve oğluna iki otomobilin çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleşen kazada, Suriye uyruklu Rovva Hammud (44) ve oğlu Emirhan Hammud (6) yolun karşısına geçerken, ilk olarak Ali K. yönetimindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, peşinden de Resul Can K. idaresindeki 01 AI 6775 plakalı otomobil çarptı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı anne Rovva Hammud ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan oğlu Emirhan Hammud ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelerde, anne ve oğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücüler Gözaltına Alındı

Kazanın ardından her iki sürücü gözaltına alındı. Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, çarpışmanın etkisiyle anne ve oğlunun darbe alarak havaya savrulmaları dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.