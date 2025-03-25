Adana'da Yaya Kazası: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. Ali Yahya Ç. (21) adlı sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç S.ye çarptı. Kazada yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazada yayaya çarpan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Ali Yahya Ç’yi gözaltına aldı. Olayın detayları, kazanın meydana geldiği bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.