Adana'da Yaya Kazasında Hayatını Kaybeden Kadının Haberi

Adana'da Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü bir kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 51 yaşındaki Elvan Özdemir, yaya geçidini kullanarak yola geçtiği sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özdemir'i Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen Özdemir kurtarılamadı.

Kaçan Sürücü Yakalandı

Olayın ardından, kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri hemen çalışma başlattı. Adana Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sürücünün A.A. olarak kimliklendirildiğini ve güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu. A.A.'nın ehliyetinin olmadığı da tespit edilmiştir.

Tutuklama ve Başsağlığı

Valilik, A.A.'nın adli makamlarca tutuklandığını belirterek, Elvan Özdemir'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. "Kayıp, bizleri derinden üzüyor" denildi.

Bu olay, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar ve güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.