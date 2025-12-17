Atakum'da Kar Mesaisi: Belediye Ekipleri Teyakkuzda

Atakum kırsalında kar mesaisi

Samsun’un Atakum ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Atakum Belediyesi ekiplerini alarma geçirdi. Belediyenin yoğun çalışmasıyla yolların açık tutulması hedefleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışından en çok etkilenen Kabadüz, Erikli, Yeşiltepe mahallelerinde aralıksız çalışma yürüttü. Çok sayıda iş makinesi ile sürdürülen müdahaleler sonucu karla kapanan yollar kısa sürede açıldı.

Ekipler ayrıca buzlanma riskine karşı tedbirleri artırdı ve vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için önlemler aldı.

Teyakkuz halindeyiz

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle kentimizin yüksek rakımlı kesimlerinde yoğun kar yağışı meydana geldi. Ekiplerimiz, yağışların başlamasıyla mahallelerimize hareket ederek için kar küreme çalışmaları yürüttü ve kısa sürede karla kaplanan yollar açıldı. Buzlanma riskine karşı tedbirler artırdık. Vatandaşlarımızın kentimizde görsel şölen yaşatan karın keyfini çıkarması ve herhangi bir sorun yaşamamaları için teyakkuz halindeyiz."

