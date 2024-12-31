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Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven Denetimi Gerçekleştirildi

Adana'da 8 bin 372 güvenlik görevlisi, yılbaşı gecesi huzur ve güven için denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:52
Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven Denetimi Gerçekleştirildi

Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'da, 8 bin 372 polis ve jandarmanın katılımıyla yılbaşı için "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Hava destekli ve dedektör köpeklerin de dahil olduğu bu geniş kapsamlı uygulama, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur içinde geçirmesi amacıyla yapıldı.

Denetimlerin İçeriği

Uygulama kapsamında, araçlar durdurulup sürücülere alkol testleri uygulandı. Vali Yavuz Selim Köşger, durdurulan araçlardaki ailelerin çocuklarına oyuncak ve çeşitli hediyeler vererek yeni yıl coşkusunu paylaştı.

Adana'da Güvenlik Önlemleri Artıyor

Merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uygulama noktasını ziyaret eden Vali Köşger, 2025 yılına huzur ve mutlulukla girebilmek için güvenlik birimleriyle gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti. "Yılbaşı gecesinde 5 bin 555 polis ve 2 bin 817 jandarma olmak üzere 30 noktada emniyet, 15 noktada ise jandarmamız uygulama yapıyor." şeklinde bilgi verdi.

Kendisi ayrıca, "Adana'nın güzel ve yoğun noktalarından birindeyiz. Vatandaşlarımızın yeni yılını kutladık, umarım tüm Türkiye'de yeni yıl en güzel şekilde idrak edilir." dedi.

İl Emniyet Müdürü'nden Moral Ziyareti

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki uygulama noktasında görevli polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıl dileklerinde bulundu. Arıkan, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet edip onlara hediyeler vererek moral desteği sağladı.

Kozan'da da Denetimler Yapıldı

Öte yandan, Adana'nın Kozan ilçesinde de yılbaşı denetimleri gerçekleştirildi. Bu uygulamalar, Adana'da asayişin sağlanmasına ve vatandaşların huzur içinde yeni yılı karşılamasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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