Adana'da Yolcu Otobüsünde 680 Kaçak Elektronik Sigara Ele Ge geçti

Adana'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da, 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 410 elektronik sigara likidi ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyon sonucunda meydana geldi.

Gözaltına Alınan Şüpheli

Emniyet ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında bir uygulama noktası oluşturdu. Burada şüphe üzerine durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, 3 valizde kaçak elektronik sigaralar bulundu.

Valizlerin sahibi olduğu iddiasıyla yolculardan Emre Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Adana'da kaçakçılığı önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkati çekiyor.

Adana'da yolcu otobüsünde 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 410 elektronik sigara likidi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.