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Adana'da Zeray Apartmanı Davası Devam Ediyor

Zeray Apartmanı davasında tutuklu sanık Ali Şevik ve tutuksuz sanık Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:28
Adana'da Zeray Apartmanı Davası Devam Ediyor

Adana'da Zeray Apartmanı ile İlgili Dava Süreci

Adana'nın gündemini meşgul eden ve 56 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Zeray Apartmanı'nın bir bloğunun yıkılmasıyla ilgili yargı süreci devam ediyor. Duruşma, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ve iki sanığın durumu ele alındı.

Sanıkların İfadeleri

Duruşmada, sanık Ali Şevik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şevik, binanın inşaatında kooperatif başkanı olarak görev yaptığını ancak müteahhit olmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İnşaat konusunda bir sorumluluğum olmamıştır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim," şeklinde savunma yaptı.

Sanık Mustafa Çampınarı da suçsuz olduğunu vurgulayarak, "Apartmanın yıkılmasında kusurum yoktur. Beraatimi ve hakkımdaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum," dedi.

Cumhuriyet Savcısının Talepleri

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu ve sanıkların üzerlerine atılı suçların ağırlığı göz önünde bulundurularak sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi. Ayrıca, duruşmaya katılmayan tanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesini talep etti.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve katılmayan tanıkların dinlenmesine karar verdi. Ayrıca, sanıkların kusur durumuna ilişkin yeni bir bilirkişi raporunun alınması için Konya Teknik Üniversitesi'ne müzekkere yazılmasına hükmedildi ve duruşmada eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteleme yapıldı.

Hatırlanacağı üzere, Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, sanık Ali Şevik 16 Şubat 2023 tarihinde tutuklanmıştı, Mustafa Çampınarı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmakta.

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