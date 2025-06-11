Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Varsaklar Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah K. yönetimindeki 80 HD 595 plakalı tır, trafik ışıklarında bekleyen Selami T. idaresindeki 01 AHP 324 plakalı kamyona çarparak narenciye bahçesine devrildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, Burak T.'nin kullandığı 34 EEC 224 plakalı otomobil ile Erkan Ö. yönetimindeki 01 BBG 69 plakalı cipe çarptı.

Zincirleme kazada, tır sürücüsü Abdullah K. araçta sıkıştı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır, narenciye bahçesine devrildi.