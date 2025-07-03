Adana'daki Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli Mahallesi'nde çalılık alanda başlangıçta belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarına ve ormanlık alanlara sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla harekete geçti.

Güvenlik Önlemleri Alındı

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, yangının yayılmadan kontrol altına alınmasını sağladı. Ekipler, şu an için bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor, böylece olası yeniden alevlenmelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, evlere ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, evlere ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.