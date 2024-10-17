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Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, ekipler hızlı bir müdahale ile alevleri söndürdü.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 23:07
Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez ilçesi Sarıçam'da meydana gelen orman yangını, yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Bayram Hacılı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, yerleşim bölgelerine yakın bir noktada, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı.

Müdahale Ekiplerinin Görevi

Yangın ihbarının yapılmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı bölgeye yönlendirildi. Yangının yayılmasına neden olan şiddetli rüzgar, alevlerle mücadelede zorluk yarattı.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Ancak, itfaiye ve orman ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangının nedeninin tespit edilmesi için araştırmalar devam etmektedir.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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