Adana Güney Çevre Yolu'nda 7 Yıllık Gecikme: Köprü Ayakları Samanlığa Döndü

Adana’da yapımına 2019 yılında başlanan ve 2025 yılında bitirilmesi planlanan 28.8 kilometrelik Güney Çevre Yolu, yıllardır tamamlanamadı. Projenin bütçesi 2 milyar 72 milyon 350 bin TL olarak belirlenmişti; hedef, D-400 karayolundaki trafik yükünü azaltmak ve ağır tonajlı araçların şehir içine girmeden transit geçiş yapmasını sağlamaktı.

Projenin seyri: Neden gecikiyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Şakirpaşa’nın güneyinden başlayıp Adana Organize Sanayi Bölgesi ve Ceyhan yoluna bağlantı sağlamayı amaçlıyor. Ancak uygulamada özellikle kamulaştırma süreçleri nedeniyle beklendiği hızda ilerleme kaydedilemedi. Proje tamamlanamadığı için kent trafiğinin rahatlaması da gecikiyor.

Yapımına başlanan köprülerden bazıları uzun süre atıl bırakıldı; beton blokların bir kısmı çürümeye terk edildi, bazı köprü ayakları ise vatandaşlar tarafından samanlık olarak kullanılmaya başlandı.

Vatandaşların tepkisi

Abdülhamit Bilgili: "Bizim burada ekinlerimiz vardı, köprü yapılacak diye hepsini kaldırdılar. O zamandan bu yana bu şekilde duruyor"

İbrahim Akdağ: "Yaklaşık 8 yıla yakın bu şekilde duruyor. Güzel bir alan ancak ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Buranın şartları iyi değil ve çevre kötü. En azından bir çalışma olursa buralar düzelir. Çalışma olmayınca köprü altını değerlendirmişler. Köprü ayaklarını samanlık olarak kullanıyorlar. Aşağı tarafta bulunan ayaklarında da aynı şekilde vatandaş değerlendiriyor"

Yerel halk, projenin bir an önce tamamlanmasını beklerken, atıl kalan altyapının çevre ve kullanım açısından olumsuz etkileri sürüyor.

