Bursa'da Saatte 120 km Rüzgar: Büyükşehir 356 Personel, 124 Araçla Müdahale

Bursa'da Saatte 120 km Rüzgar: Büyükşehir Seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle oluşan olumsuzluklara karşı tüm imkanlarıyla sahada görev yaptı.

Hızlı müdahale: 356 personel, 124 araç

Gece saatlerinden itibaren gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale eden ekipler, 356 personel ve 124 araç ile toplam 100’ü aşkın ihbarı kısa sürede değerlendirdi.

İhbarların büyük kısmını ağaç devrilmeleri, çatı, tabela, panel ve saç levha kopmaları ile inşaat alanlarındaki riskli unsurlar oluşturdu.

Riskli noktalar ve koordinasyon

İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri, BUSKİ, BURULAŞ, ilçe belediyeleri ve UEDAŞ koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; Panayır Yolu, BURSARAY istasyonları, Ankara Yolu, Haşim İşcan Caddesi, parklar ve mezarlıklar başta olmak üzere riskli alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Kamuoyuna yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşların ALO 153 veya 444 16 00 numaralarından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşabileceği bildirildi.

