Reuters: Maduro'ya Yakın İsimin CIA İçin Çalıştığı İddiası

İngiliz haber ajansı Reuters'a dayandırılan haberde, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunun aylar öncesinden planlandığı ve Maduro'ya yakın bir ismin CIA için çalıştığı iddia edildi.

Operasyonun hazırlıkları

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, operasyon için planlamalar aylar öncesinden başladı ve kapsamlı tatbikatlar yapıldı. ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi Delta Force, Maduro'nun sığınağının birebir kopyasını kurarak konuta nasıl gireceklerine dair çalışmalar yürüttü.

CIA iddiası

Habere göre, CIA Ağustos ayından itibaren sahada küçük bir ekip bulundurdu ve Maduro'nun günlük rutinini izledi. Reuters'a konuşan iki farklı kaynak, Maduro'ya yakın bir kişinin operasyon sırasında onun kesin konumunu bildirmek üzere hazır beklediğini söyledi.

Onay ve takip

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Trump dört gün önce operasyonu onayladı ve Florida'daki Mar-a-Lago konutunda danışmanlarıyla birlikte operasyonu canlı takip etti.

Askeri konuşlandırma ve operasyon detayları

Reuters'ın aktardığına göre, ABD Karayipler'de büyük bir askeri hazırlık yürüttü; bir uçak gemisi, 11 savaş gemisi ve ondan fazla F-35 uçağı bölgeye sevk edildi. Toplamda 15 binden fazla asker, uzun süre uyuşturucu karşıtı operasyon olarak tanımlanan görev için bölgeye gönderildi.

Kaynaklar, Trump'ın ekibinden Stephen Miller, Marco Rubio, Pete Hegseth ve John Ratcliffe'in aylar boyunca düzenli toplantılar ve telefon görüşmeleri yaptığını, çoğu zaman başkanla bir araya geldiklerini belirtti. Ayrıca Pentagon'un bölgeye sessizce yakıt ikmal tankerleri, insansız hava araçları (İHA) ve elektronik harp uçakları yerleştirdiği aktarıldı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ise operasyonun 20 üsten kalkan 150'den fazla uçak ile gerçekleştirildiğini, bunlar arasında F-35 ve F-22 savaş uçakları ile B-1 bombardıman uçaklarının bulunduğunu söyledi. Caine, operasyon kapsamında yerel saatle 03.20 sıralarında Maduro ve eşinin bulunduğu anda ABD ordusuna ait bir helikopterin denizin üzerinde uçtuğunu belirtti.

