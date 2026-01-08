Yahya Kaptan Dilovası’nda 106. Yılında Anıldı

Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, şehadetinin 106. yıl dönümünde Dilovası’nda düzenlenen törenle anıldı; Kur’an okundu, dualar edildi, karanfiller bırakıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:43
Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, şehadetinin 106. yıl dönümünde Dilovası’nda düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı

Dilovası Belediyesi tarafından Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve Yahya Kaptan’ın hatırasına karanfiller bırakıldı.

Törene katılanlar

Programa Vali Yardımcıları Nuri Özdel ve Mustafa Özkaynak, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmalar

Programda konuşan tarihçi-yazar İsmail Kahraman, Yahya Kaptan’ın hayatı ve Milli Mücadele yıllarında verdiği kahramanca mücadeleler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu konuşmasında, Yahya Kaptan’ın Kuva-yı Milliye ruhunun bu topraklardaki en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, "Yahya Kaptan, işgal yıllarında hiçbir kişisel çıkar gözetmeden yalnızca milletinin bağımsızlığı için mücadele etmiş, vatan sevgisini canıyla ispat etmiştir. O, esareti kabul etmeyen bir iradenin, cesaretin ve fedakarlığın adıdır" dedi. Ömeroğlu, Yahya Kaptan’ın 8 Ocak 1920’de Tavşancıl’da hain bir saldırı sonucu şehit edildiğini hatırlattı ve bu mücadelenin Cumhuriyetin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise, Yahya Kaptan’ın verdiği mücadelenin yalnızca bir dönemi değil, milletin bağımsızlık ruhunu temsil ettiğini ifade ederek, "Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, bunu Yahya Kaptan gibi vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Onları anmak, anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Anma programı ardından vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

