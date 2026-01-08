Serviks Kanseri: Erken Tanı ve HPV Aşısı Hayat Kurtarıyor

Ocak ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Türkiye Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şakir Volkan Erdoğan, rahim ağzı kanserinin düzenli kontroller ve HPV aşısı ile tamamen önlenebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

HPV enfeksiyonu en önemli risk faktörü

Dr. Erdoğan, serviks kanserinin temel nedeninin Human Papilloma Virüsü (HPV) olduğunu; HPV'nin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ve yıllar içinde rahim ağzı hücrelerinde kansere yol açabilecek değişikliklere neden olabildiğini belirtti. Bu nedenle herhangi bir şikâyeti olmayan kadınların dahi düzenli tarama programlarına katılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Düzenli sağlık kontrolleri hayat kurtarıyor

Türkiye'de 30 yaş üzerindeki kadınlara en az beş yılda bir HPV taraması ve smear testi yapılmasının önerildiğini hatırlatan Dr. Erdoğan, düzenli kontroller sayesinde kanser öncüsü lezyonların erken evrede saptanabildiğini ve basit tedavilerle tamamen ortadan kaldırılabildiğini belirtti.

Kolposkopi ile erken müdahale mümkün

Smear veya HPV testlerinde anormal sonuç saptanan hastalarda uygulanan kolposkopi işlemi sayesinde rahim ağzının ayrıntılı olarak değerlendirilebildiğini söyleyen Dr. Erdoğan, gerekli görülen durumlarda biyopsi alınarak erken tanı ve tedavi sürecinin hızla başlatılabildiğini ifade etti.

Erken tanının önemi ve çağrı

Dr. Erdoğan'ın değerlendirmesi: Rahim ağzı kanseri, kanserleşme gerçekleşmeden önce saptanabilen hücresel değişikliklerle kendini gösterir. Smear ve HPV testleri sayesinde bu değişiklikleri yıllar öncesinden tespit ederek hastalığın gelişimini durdurmak mümkündür.

Ocak ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla tüm kadınlara çağrıda bulunan Op. Dr. Şakir Volkan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: Düzenli tarama, HPV aşısı ve erken tanı ile bu hastalık tamamen önlenebilir. Sağlıklı bir gelecek için tüm kadınlarımızı düzenli yapılan sağlık kontrollerine katılmaya davet ediyorum.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. ŞAKİR VOLKAN ERDOĞAN