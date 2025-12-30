DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar: 'Muhtarlarımız Gözümüz Kulağımız'

Uzm. Dr. Halil Nacar, mahalle muhtarlarıyla istişare ederek sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve etkinliğini artırma amaçlı görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:53
Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar: 'Muhtarlarımız Gözümüz Kulağımız'

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar: 'Muhtarlarımız Gözümüz Kulağımız'

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, çeşitli mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sağlık hizmetlerini anlattı ve muhtarların görüşlerini dinledi.

Ziyaret ve istişare

Konakoğlu, Küçükburhaniye, Mithatpaşa, Günlüce, Fatih Sultan Mehmet, Ulus, Şahin Özbilen, Civantayak, Karakayalı ve Dikilitaş mahallelerinin muhtarları İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar ile muhtarlar istişare toplantısı yaptı; toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Muhtarlarımız sahadaki gözümüz kulağımızdır. Mahallelerimizden gelen her görüş ve öneri, sağlık hizmetlerimizi daha erişilebilir ve etkin kılmamız açısından büyük değer taşımaktadır"

"Muhtarlarımız sağlık hizmetlerimizin sağlıklı ilerlemesi konusunda vatandaşlarımıza ulaşmakta gözümüz, kulağımız. İl Sağlık Müdürlüğü’müzde mahallelerimizin sağlık hizmetlerine ilişkin ihtiyaç ve taleplerinin doğrudan değerlendirilmesi amacıyla muhtarlarımızla istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda, sahadan gelen geri bildirimlerin sağlık hizmetlerinin planlanması ve etkinliğinin artırılmasındaki önemi vurgulandı"

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. HALİL NACAR, ÇEŞİTLİ MAHALLE MUHTARLARINA SAĞLIK HİZMETLERİNİ...

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. HALİL NACAR, ÇEŞİTLİ MAHALLE MUHTARLARINA SAĞLIK HİZMETLERİNİ ANLATIP ONLARI DİNLEDİ.

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. HALİL NACAR, ÇEŞİTLİ MAHALLE MUHTARLARINA SAĞLIK HİZMETLERİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kumar ve bahis bağımlılığı kimyasal bağımlılıktan farkı yok — Prof. Dr. Tayfun Uzbay
2
İzmir'de 20. Yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu düzenlendi
3
605 Devlet Koruması Genci Kamuya Atandı — Mahinur Özdemir Göktaş Kura Töreninde
4
İzmir-Diyarbakır Uçuşu 12 Saatlik Eziyete Dönüştü: SunExpress Yolcuları Otelde
5
Aydın'da Yeni Yıl Önlemleri: Güvenlik, Sağlık ve Altyapı Seferberliği
6
Adıyaman Esnafı: Depreme Dayanıklı Yeni İş Yerlerinde Hizmet Veriyor
7
Bismil'de UMKE Zamanla Yarıştı: 63 Yaşındaki Hasta Karlı Yolda Hastaneye Sevk Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları