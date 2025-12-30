Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar: 'Muhtarlarımız Gözümüz Kulağımız'

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, çeşitli mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sağlık hizmetlerini anlattı ve muhtarların görüşlerini dinledi.

Ziyaret ve istişare

Konakoğlu, Küçükburhaniye, Mithatpaşa, Günlüce, Fatih Sultan Mehmet, Ulus, Şahin Özbilen, Civantayak, Karakayalı ve Dikilitaş mahallelerinin muhtarları İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar ile muhtarlar istişare toplantısı yaptı; toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Muhtarlarımız sahadaki gözümüz kulağımızdır. Mahallelerimizden gelen her görüş ve öneri, sağlık hizmetlerimizi daha erişilebilir ve etkin kılmamız açısından büyük değer taşımaktadır"

"Muhtarlarımız sağlık hizmetlerimizin sağlıklı ilerlemesi konusunda vatandaşlarımıza ulaşmakta gözümüz, kulağımız. İl Sağlık Müdürlüğü’müzde mahallelerimizin sağlık hizmetlerine ilişkin ihtiyaç ve taleplerinin doğrudan değerlendirilmesi amacıyla muhtarlarımızla istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda, sahadan gelen geri bildirimlerin sağlık hizmetlerinin planlanması ve etkinliğinin artırılmasındaki önemi vurgulandı"

