Dursun Ataş, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:09
AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nın konuğu olarak katıldı.

Katılımcılar ve teşekkür

Toplantıda Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar, Kadir Üçok ve Kamil Çeken ile Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp yer aldı. Başkan Yalçın, Ataş'ın katılımı için şükranlarını iletti.

Başkan Yalçın toplantı açılışında şöyle dedi: "AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş’a bizleri onurlandırmasından dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri OSB yönetimi olarak, her zaman sanayicimizin yanında olmasından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz"

Sunum: Durum, talepler ve çözüm önerileri

Toplantıda Mehmet Yalçın tarafından Kayseri OSB’nin genel durumu, ekonomik gelişmeler ve sürdürülen projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda Kayseri OSB sanayicisinin talepleri dile getirildi ve yaşanan sıkıntılara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

Toplantı, günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimi ile son buldu.

