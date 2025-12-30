Gökhan Yüksel ve Nuri Aslan Kartal’da Yatırımları Yerinde İnceledi

Gökhan Yüksel ve Nuri Aslan Kartal’da yatırımları yerinde inceledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2025 yılının son günlerinde ilçeye değer katacak stratejik yatırımların takibi için kapsamlı bir saha ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan’ın da eşlik ettiği programda projelerin güncel durumu teknik ekiplerden dinlendi ve çalışmaların hızla tamamlanması için talimatlar verildi.

Gezinin rotası ve denetimler

Sabah erken saatlerde başlayan ekip gezisinde heyet, Kartal’ın cadde ve sokaklarında yapımı hızla devam eden kritik projeleri titizlikle denetledi. İlk durak olan Cevizli Sosyal Yaşam Merkezinde sona yaklaşılan inşaat çalışmaları yerinde incelendi; proje, mahalle sakinlerine fonksiyonel ve çok amaçlı bir sosyal buluşma alanı olarak tanımlandı.

Ardından Karlıktepe Özgürlük Parkı’ndaki yeşil alan çalışmaları görülürken, parkın kapsamlı düzenlemelerle modern bir görünüme kavuşacağı vurgulandı. Teknik açıdan en kritik durak ise yoğun trafikli Kartal D-100 Karayolu Köprülü Kavşağındaki güçlendirme çalışmaları oldu; uzman ekipler kamu güvenliğini artırmaya yönelik deprem direnci ve yapısal güçlendirme raporlarını sundu.

Kentsel dönüşüm ve cemevi ziyareti

Deprem hazırlıklarının öncelikli gündem olduğu program kapsamında Metem Birlik Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanı da özel olarak ziyaret edildi. Başarılı dönüşüm çalışmasının somut örneklerinden biri olarak gösterilen alanda Başkan Yüksel, vatandaşların depreme dayanıklı ve güvenli konutlara bir an önce kavuşmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

Programın son anlamlı durağı olan Pir Sultan Abdal Cemevinde ise İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Başkan Gökhan Yüksel vatandaşlarla bir araya gelerek uzun sohbetler gerçekleştirdi.

Açıklamalar

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan saha gezisi sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bugün Kartal’da gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı inceleme gezisi son derece verimli geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kartal’ın gelişimine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Özellikle D-100 Karayolu Köprülü Kavşağı’ndaki güçlendirme çalışmaları, hem ulaşım güvenliğini artıracak, hem de deprem dayanıklılığını en üst seviyeye çıkaracak. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel ile omuz omuza çalışarak, ilçemizi İstanbul’un en modern ve yaşanabilir bölgelerinden biri haline getirme hedefimiz doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. 2026 yılında da bu güzel işbirliğimiz artarak devam edecek. Hepinize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletiyorum."

Başkan Gökhan Yüksel ise yaptığı değerlendirmede, "Kartal’ı hak ettiği geleceğe taşımak için 2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Yılın son günlerinde gerçekleştirdiğimiz bu saha gezisinde, Kartal’ımızın geleceğine yönelik hayata geçirdiğimiz projelerin gelişimini yerinde görmek bizleri ayrıca motive etti. Cevizli Sosyal Yaşam Merkezi, komşularımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir merkez olacak. Karlıktepe Özgürlük Parkımız ise çocuklarımızın ve ailelerimizin nefes alacağı yeşil bir alan olarak hizmet verecek. En önemlisi, Metem Birlik Sitesi Kentsel Dönüşüm Projemizle vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, güvenli konutlara kavuşturuyoruz. İBB Başkan Vekilimiz Nuri Aslan’a ve ekibine gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kartal’ı hak ettiği geleceğe taşımak için 2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Komşularımıza söz veriyoruz, Kartal her geçen gün daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe olacak."

Sonuç olarak, saha denetimleriyle Kartal’daki sosyal yaşam alanları, yeşil alanlar, ulaşım altyapısı ve kentsel dönüşüm projelerinde ilerlemenin yakından takip edildiği vurgulandı; yetkililer projelerin öncelik ve güvenlik esasları doğrultusunda hızla tamamlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

