TÜRKYED Başkanı Çelik: 2026'da Köysel Dönüşüm Zamanı

TÜRKYED Başkanı Nihat Çelik: 2026'da Köysel Dönüşüm Zamanı

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2025 yılını tarım ve hayvancılık açısından zorlu bir yıl olarak değerlendirdi ve 2026 için güçlü beklentilerini dile getirdi.

2025'in bilançosu: Don, kuraklık ve fiyat baskısı

Çelik, 2025'te tarımsal üretime yönelik olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek Nisan ayında yaşanan don olayının 65 ilde etkili olduğunu ve 16 üründe ciddi hasarlar oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca yağış azlığı ve artan sıcaklıkların yol açtığı kuraklık nedeniyle toprak neminin kritik seviyelere gerilediğini, barajların tükenme noktasına geldiğini ve birçok üründe rekoltelerin yarıdan fazla düştüğünü aktardı.

Bu gelişmeler ışığında Tarım Bakanlığının ortaya koyduğu 10 Yıllık Ulusal Su Planını geleceğe yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Politik adımlar ve destek projeleri

Çelik, 2025 yılında başlayan genel tarım sayımı çalışmalarının ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Tarım Orman Şurası'nın dördüncüsünün tarım politikalarına ışık tutacağına işaret etti. Ayrıca Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek projesinin 2025'te başladığını, 2026'da projeye küçükbaş hayvancılığın dahil edilmesinin sektöre önemli ivme kazandıracağını söyledi.

Hayvancılık ve piyasa dinamikleri

Bitkisel üretimdeki düşüşlere karşın hayvan varlığında, özellikle küçükbaşta, artışlar yaşandığını belirten Çelik, buna rağmen yüksek tarımsal girdi fiyatlarının üreticinin zor durumda kalmasına neden olduğunu ifade etti. Et ve süt fiyatlarındaki artışlarda fırsatçıların, tedarikçilerin ve aracıların etkin rol oynamasının üreticinin kar edememesi ve tüketicinin pahalı fiyatlarla karşılaşmasına yol açtığını kaydetti.

Çelik, Kurban Bayramı sonrası ortaya çıkan şap hastalığının hayvancılığa ciddi zarar verdiğini, bu konuda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bakanlık personelinin ülke genelinde yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

2026 vizyonu: Kentsel dönüşüm değil, köysel dönüşüm

Çelik, TÜRKYED'in 2026 vizyonunu özetlerken şu değerlendirmelerde bulundu: 2026 yılından en büyük beklentilerimiz; kırsalda yaş ortalamasını düşürmek için gençlerin kırsala dönüşünün sağlandığı, girdi maliyetlerinin düşürüldüğü, desteklerin artırıldığı ve üretici ile tüketicinin kazandığı bir yıl olmasıdır.

Çelik ayrıca, kırmızı et üretim ve tüketiminin artırılarak ithalattan ihracata geçilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu, iklim değişikliğine uyumlu uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi ve sektör paydaşlarının Bakanlığa destek sağlamasının önemine dikkat çekti.

TÜRKYED olarak 2026 vizyonumuz kentsel dönüşüm değil, köysel dönüşüm zamanıdır, diyerek 2026'nın üretim, su yönetimi ve destek politikaları açısından daha olumlu bir yıl olmasını temenni etti.

TARIMSAL ÜRETİM VE KÜÇÜKBAŞ YETİŞTİRİCİLERİ GENEL MERKEZİ (TÜRKYED) GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK