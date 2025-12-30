DOLAR
Büyükkılıç: 5 Bin m² Üzeri Parklar Afetlerde Barınma Alanı Olacak

Başkan Büyükkılıç, 5 bin metrekare üzeri parkların afetlerde barınma alanı olarak planlanmasına yönelik koordinasyon toplantısına katıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:38
Kayseri’de koordinasyon toplantısı; önleyici afet çalışmaları öne çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 bin metrekare üzeri parkların afetlerde barınma alanı olarak kullanılması konulu koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve Park Bahçeler Müdürlüğü ev sahipliğindeki toplantı, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğe sahip alanda yapıldı. Toplantıda afet anlarında vatandaşların güvenli barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mevcut alanlar, altyapı imkânları ve kurumlar arası koordinasyon detaylı şekilde ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin afetlere karşı dirençli bir şehir olması hedefiyle tüm birimlerle eşgüdüm içinde çalıştıklarını vurguladı. Büyükkılıç, 'Allah korusun olması ihtimal afet anlarında vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği Afet Parkı modelimiz için; barınma alanları, sosyal alanlar, çocuklar için güvenli aktivite bölgeleri gibi birçok fonksiyonu ele aldık' dedi. Ayrıca, şehrin daha dirençli ve hazırlıklı hale getirilmesi için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti ve katkı sunan birimlere teşekkür etti.

Toplantıya Başkan Büyükkılıç başkanlığında Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile ilgili personel katıldı. İş birliğiyle yürütülecek çalışmalar kapsamında afet anlarında hızlı müdahale ve etkin koordinasyon sağlanması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde afet yönetimi ve risk azaltma odaklı projelerle şehrin güvenli geleceği için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

