Adana İmamoğlu'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü İ.G. Ağır Yaralandı

Adana İmamoğlu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı
Kaza detayları ve sağlık durumu
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen kazada, 01 AVA 968 plakalı motosikleti kullanan İ.G. (18) ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ANE 265 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü İ.G. (18) yaralanarak olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, İ.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.