Adana Karataş'ta çırçır fabrikası deposunda yangın söndürüldü

Adana'nın Karataş ilçesi Yemişli Mahallesi'ndeki çırçır fabrikası deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:12
Adana Karataş'ta çırçır fabrikası deposunda yangın söndürüldü

Adana Karataş'ta çırçır fabrikası deposunda yangın söndürüldü

Güncelleme: Yangın söndürüldü

Adana'nın Karataş ilçesi Yemişli Mahallesi'nde bulunan çırçır fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi.

Çalışanların ihbarı üzerine fabrika bölgesine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Depoda bulunan pamukları dışarı çıkararak müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Adana'nın Karataş ilçesinde bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri...

Adana'nın Karataş ilçesinde bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında
2
Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta Malezyalı Mevkidaşı Hasan ile Görüştü
3
Bangladeş: Gazze'deki İnsani Kriz 'Soykırım' — BM Genel Kurulu'nda Kritik Çağrı
4
Sivas'ta Dilenci 337 Lirayı Lahmacuna Gizledi: Zabıta 14 Kişiyi Yakalandı
5
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da: 26 Ülkeden Uzmanlar Yenilikleri Tartıştı
6
Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 2 kilo 180 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı