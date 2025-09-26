Adana Karataş'ta çırçır fabrikası deposunda yangın söndürüldü
Güncelleme: Yangın söndürüldü
Adana'nın Karataş ilçesi Yemişli Mahallesi'nde bulunan çırçır fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi.
Çalışanların ihbarı üzerine fabrika bölgesine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Depoda bulunan pamukları dışarı çıkararak müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Adana'nın Karataş ilçesinde bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.