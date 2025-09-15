Adana Karataş'ta Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı: 233 Tekneyle Vira Bismillah

Adana Karataş'ta su ürünleri av sezonu törenle açıldı; Vali Köşger 233 teknenin Akdeniz'e açılacağını ve Karataş OSB'nin bölgeye katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 22:38
Adana'nın Karataş ilçesinde, su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene Vali Yavuz Selim Köşger ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Törende verilen mesajlar

Vali Köşger, ilçedeki balıkçı barınağında yapılan törende, diğer denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de açıldığını hatırlattı. Akdeniz'in iklimi nedeniyle bölgedeki sezonun 15 gün geç başladığını belirtti.

Köşger, "Doğaya duyduğumuz saygı, balıkların üremesine müsaade etmek açısından böyle bir önlemi arkadaşlarımız uyguluyorlar. Geç olsun, güç olmasın. Geç olsa da berekete engel değil." ifadelerini kullandı.

Karataş'ın Akdeniz'deki en büyük balıkçı filosuna sahip olduğunu dile getiren Köşger, "Türkiye'de 15 bin balıkçı teknesi var, 233'ü Karataş'ta bulunuyor. Avrupa'daki sayı itibarıyla en büyük balıkçı teknesi filosuna biz sahibiz. Balıkçılıkta 2 milyar doları aşkın bir ihracatımız var, daha da gelişiyor. Bugün 'Vira Bismillah' diyecek ve 233 teknemizle Karataş'tan Akdeniz'e açılarak inşallah bol, bereketli bir sezon geçecek." şeklinde konuştu.

Gelecek vizyonu: Karataş OSB

Vali Köşger, ilçeye kurulacak Karataş Tarıma Dayalı Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Köşger, "İhtiyaç duyuldukça genişleteceğiz. Bu bölgenin habitatına, iklimine uygun karides başta olmak üzere mavi yengeç gibi ürünleri de yetiştirecek. Bunları işleyip paketleyerek katma değeri yüksek hale getirecek ve ihracat yapacak. Muazzam bir vizyonla çok güzel bir iş gerçekleştiriliyor. Bu da Karataş'a müthiş bir ivme kazandıracak." dedi.

Yetkililerden uyarı ve temenni

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, 5 aylık aranın ardından Karataş'ta Akdeniz'e açılmak için bir araya geldiklerini belirtti. Akbaş, "Bizlerin sizlerden beklentisi Akdeniz'in hassas ekosistemine değer veren, gözeten ve kurallara riayet eden bir avcılık anlayışı benimsemeniz olacaktır. Yeni sezonun herkes için kazasız, belasız geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kentin ülkenin önemli su ürünleri üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu da uzun bir aranın ardından denize açılmanın heyecanını yaşayacaklarını kaydetti.

Denize açılış ve protokol

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler Karataş Limanı'na geçerek denize açılmak için bekleyen bir balıkçı teknesine bindi. Buradan telsiz aracılığıyla balıkçılara seslenen Köşger, sezonun bereketli olmasını diledi. Köşger'in bulunduğu tekne de balıkçılarla birlikte denize açıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı de katıldı.

