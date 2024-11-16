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Adana Merkezli 'Kuyu-37' Operasyonu: Organize Suç Çetesi Çökertildi

Adana merkezli 'Kuyu-37' operasyonlarında 286 şüpheliden 207'si tutuklandı. Ramazan Bayğara'nın örgütüne ağır darbe vuruldu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:48
Adana Merkezli 'Kuyu-37' Operasyonu: Organize Suç Çetesi Çökertildi

Adana Merkezli 'Kuyu-37' Operasyonuna Dair Yeni Gelişmeler

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-37' operasyonları ile ilgili yeni bilgiler edinildi. Adana merkezli gerçekleştirilen operasyona, 16 ilde eş zamanlı olarak devam edildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 286 şüpheliden 207'sinin tutuklandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yakalanmasına dair detayları da kamuoyuna açıkladı.

Motosiklete Gizli Takip Cihazı Yerleştirmişler

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan 4 kişinin, husumetli oldukları kişinin motosikletine takip cihazı yerleştirdikleri tespit edildi. Saldırı hazırlığı yapan bu zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

'Kuyu-37' operasyonları sırasında yakalanan bir şüphelinin otomobilinde yapılan aramada çuvala gizlenmiş 2 kalaşnikof bulundu. Ayrıca bir iş yerinin tavan arasında makineli tüfek ve el bombası da ele geçirildi. Bu süreçte 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Söz konusu operasyonlar, polis kamerası ile kaydedildi ve güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Operasyonun Arka Planı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu operasyonlar, 83 farklı suç eylemine karıştığı belirlenen 331 şüpheliden 286'sının gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Bu süreçte tutuklanan zanlı sayısı ise 207 olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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