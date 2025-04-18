Adana Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 109 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Adana Merkezli Suç Örgütü Operasyonu

Adana merkezli olarak düzenlenen geniş çaplı suç örgütü operasyonunda, gözaltına alınan 109 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu operasyona dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Soruşturma ve Operasyon Süreci

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde suç örgütü şüphelilerini yaklaşık 8 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Adana, Mersin, Antalya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona toplam 280 ekip katıldı ve elebaşı S.B'nin de aralarında olduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalmalarda Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda, adreslerde ruhsatsız 27 tabanca, 8 av tüfeği, 164 mermi, 103 uyuşturucu hap ve çeşitli dijital malzemeler ele geçirildi. Ayrıca suç gelirinden elde edildiği belirlenen paralarla alınan 3 otomobile de el konuldu.

Suçlamalar ve Devam Eden Çalışmalar

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 109 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. Ayrıca adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada, Adana'da S.B'nin yanı sıra İstanbul'da H.Y., yurt dışında tutuklu bulunan B.B., Antalya'da A.B., ve İzmir'de yurt dışında bulunan S.A. ile cezaevindeki U.G.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik olarak 158 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheli adliyeye sevk edildi.