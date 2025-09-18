Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı

Adana, Kocaeli ve Malatya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheliden 21'i tutuklandı; 15 Eylül'de çok sayıda dijital delil ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:47
Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 21 tutuklama

15 Eylül tarihlerinde yürütülen operasyonda, Adana merkezli üç ilde gerçekleştirilen baskınlar sonucu yasa dışı bahis ağına büyük darbe vuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve dijital deliller ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Operasyon, Adana, Kocaeli ve Malatya'daki çok sayıda adrese yönelik gerçekleştirildi. Baskınlarda toplam 33 şüpheli yakalandı; bunların 9'u kadıntı. Ekipler adreslerde bulunan birçok dijital malzemeye el koydu.

Soruşturmada, şebekenin 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin lira karşılığında kiraladığı tespit edildi. İddialara göre suç gelirleri, günlük yaklaşık 24 milyon lira tutarında nakdi kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışına transfer edildi ve daha sonra yeniden yurt içi hesaplara aktarılarak aklandı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Savcılık ve sulh ceza hakimliği sürecinin ardından 21 şüpheli tutuklandı, kalan 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, olayla ilgili detayların ilerleyen süreçte açıklanacağı bildirildi.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı....

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı....

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Ticaret Festivali başladı: 54 firma, fuar merkezi hedefi
2
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
3
Erdoğan: Türkiye BM Genel Kurulu'nda Filistin'in Sesi Olacak
4
Erdoğan: İsrail Eleştirisi ve Uluslararası Baskı Artıyor
5
Erdoğan'dan Mahmud Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda akşam yemeği
6
Erdoğan'dan Abbas'a Uyarı: İsrail Hem Filistin'i Hem Bölgeyi Tehdit Ediyor
7
Tinubu, Rivers Eyaleti'ndeki OHAL'i 6 Ay Sonra Kaldırdı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)