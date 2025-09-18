Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 21 tutuklama

15 Eylül tarihlerinde yürütülen operasyonda, Adana merkezli üç ilde gerçekleştirilen baskınlar sonucu yasa dışı bahis ağına büyük darbe vuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve dijital deliller ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Operasyon, Adana, Kocaeli ve Malatya'daki çok sayıda adrese yönelik gerçekleştirildi. Baskınlarda toplam 33 şüpheli yakalandı; bunların 9'u kadıntı. Ekipler adreslerde bulunan birçok dijital malzemeye el koydu.

Soruşturmada, şebekenin 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin lira karşılığında kiraladığı tespit edildi. İddialara göre suç gelirleri, günlük yaklaşık 24 milyon lira tutarında nakdi kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışına transfer edildi ve daha sonra yeniden yurt içi hesaplara aktarılarak aklandı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Savcılık ve sulh ceza hakimliği sürecinin ardından 21 şüpheli tutuklandı, kalan 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, olayla ilgili detayların ilerleyen süreçte açıklanacağı bildirildi.

