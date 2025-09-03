DOLAR
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Mevlit Kandili Programları

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde düzenlenen Mevlit Kandili programlarında Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar eşliğinde etkinlikler yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:23
Mevlit Kandili nedeniyle Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde anma ve ibadet programları gerçekleştirildi. Programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar ön plana çıktı.

Adana

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi ve programın sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Mersin

Mersin'de Mevlit Kandili, kent genelindeki camilerde dualarla idrak edildi. Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisinde yatsı namazı öncesi düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda İl Müftüsü Aydın Yığman vaaz verdi; vatandaşlar namaz kıldı, dua etti ve okunan ilahileri dinledi.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Camisinde düzenlenen Mevlit Kandili programı da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ilahiler okundu, dualar yapıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlının da katıldığı etkinliğin sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki tarihi Ağcabey Camisinde gerçekleştirilen Mevlit Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte ilahiler söylendi, dualar edildi ve program sonrasında katılımcılara ikramlar yapıldı.

