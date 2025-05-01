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Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Adana, Mersin ve Hatay’da renkli etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 19:15
Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri

Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Bu özel günde, kentlerdeki katılımcılar, emek ve dayanışmanın önemini vurgulamak amacıyla bir araya geldi.

Adana'da Kutlama

Adana'da, Gazipaşa Bulvarı Kasım Gülek Köprüsü girişinde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kalabalık bir grup ile birlikte Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Bayrak, flama ve döviz taşıyan katılımcılar, coşkulu sloganlar eşliğinde Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Eğitim-Sen Şube Sekreteri Cudi İmrek, burada düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştirerek işçi haklarına dikkat çekti.

Mersin'deki Aktiviteler

Mersin'de, Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nde toplanan sendika üyeleri, Cumhuriyet Alanı'na yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, bayraklar ve dövizler ile yaptıkları yürüyüşte slogan atarak dayanışma mesajları verdi. Yürüyüş sırasında güvenlik önlemlerini almakla görevli polis ekipleri, katılımcıların güvenliğini sağladı. Etkinliğin sonunda işçiler, halay çekerek eğlendi. Müzisyen Hüseyin Turan tarafından verilen konser, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri ve ilçenin belediye başkanlarının da katılımlarıyla renklendirildi. Ayrıca, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mersin İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen diğer etkinlikte, işçiler Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Hatay'da Bir Araya Gelme

Hatay'da da kutlamalar coşkuyla devam etti. Katılımcılar, Yunus Emre Parkı'ndan başlayarak, döviz ve pankartlarla Şükrü Güçlü BulvarıUlucami Caddesi'nden Tren Garı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programları kapsamında, Yenişehir ilçesindeki...

Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programları kapsamında, Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nin yanında toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programları kapsamında, Yenişehir ilçesindeki...

Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programları kapsamında, Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nin yanında toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

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