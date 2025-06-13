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Adana'nın Feke İlçesinde Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşların yardımıyla söndürüldü, olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 15:33
Adana'nın Feke İlçesinde Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke İlçesinde Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke ilçesinde, İslam Mahallesi'nde bulunan İrfan İnce'ye ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın ihbarı üzerine hızlıca harekete geçen Feke Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangının büyümeden söndürülmesi için yerinde çalışma başlattı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangın anında evde bulunan İnce çifti, komşularının yardımıyla güvenli bir şekilde dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Yangının söndürülmesi sonrası, evde soğutma çalışmaları gerçekleştirilmeye devam edildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırmalarını sürdürmektedir.

Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

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