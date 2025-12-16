DOLAR
TEI, Eskişehir’de Öğrencileri Millî Havacılık Motorlarıyla Tanıştırdı

TEI, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda Eskişehir’de yaklaşık 300 öğrenciyi yerli millî havacılık motorlarıyla buluşturdu; 400+ öğrenci bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:24
TEI, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Eskişehir’de eğitim gören öğrencilere yönelik kapsamlı etkinlikler düzenledi. Şirket, yerli ve millî teknolojileri gençlerle buluşturarak havacılık alanındaki yetkinliklerini tanıttı.

Etkinlik detayları ve katılımcılar

12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen program çerçevesinde, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliklere Eskişehir’in farklı liselerinden yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Etkinlikte, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEI yöneticileri ve öğretmenler hazır bulundu. Aydın, öğrencilere yönelik konuşmasında eğitime katkılarından ötürü TEI’ye teşekkür etti.

Sunum, tesis gezisi ve müze ziyareti

TEI Kariyer Geliştirme ve Eğitim Müdürü Özdoğan Turan öğrencilere TEI’nin havacılık motorlarındaki yetkinliklerini ve yürütülen millî projeleri anlattı. Sunumda, yerli ve millî teknolojilerin savunma ve havacılık sanayisindeki stratejik önemi vurgulandı. Tesis gezisinin ardından öğrenciler TEI Müzesini ziyaret ederek Türkiye’nin millî havacılık motorları yolculuğunda TEI’nin geliştirdiği kritik teknolojileri yerinde görme fırsatı buldu.

Farklı okullarda geniş bilgilendirme

Etkinlik programı kapsamında TEI yetkilileri ayrıca farklı okullarda 400’ün üzerinde öğrenci ile bir araya gelerek, yerli ve millî motorlar hakkında bilgilendirme yaptı. Program, gençlerin millî teknolojiye ilgisini artırmayı ve havacılık kariyerlerine yön verme amaçlarını desteklemeyi hedefledi.

