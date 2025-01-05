Adana'nın İşgalden Kurtuluşunun 103. Yıldönümü Coşku ile Kutlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle coşkuyla anıldı.

Etkinlikler, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Ardından, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Programda, halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Ayrıca, kentin düşman işgalinden kurtuluşu çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

"Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" etkinliği kapsamında, Pozantı'dan yola çıkan bisikletli sporcuların taşıdığı Türk bayrağı, Vali Köşger'e teslim edildi.

Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı tarafından yapılan "tüfekli hareketler" gösterisi büyük beğeni toplarken, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Mehteran Birliği de konser verdi.

Vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak çalınan marşlara eşlik etti ve güzel bir birlikteliğin örneğini sergiledi.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Uğur Mumcu Meydanı'ndaki törende vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak çalınan marşlara eşlik etti.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Uğur Mumcu Meydanı'ndaki törende vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak çalınan marşlara eşlik etti.